جامعة الأقصر تبدأ أعمال توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين.. صور

شهدت جامعة الأقصر، اليوم الأحد، توافد الطلاب المستجدين، بالتزامن مع انطلاق أعمال توقيع الكشف الطبي عليهم للعام الدراسي 2023-2024، بكلية الحاسبات والمعلومات، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وإشراف الدكتورة شيماء عبد الستار، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، أن الجدول الزمني للكشف الطبي لكافة الكليات يكون كالتالي: كلية الحاسبات والمعلومات يوم 10 سبتمبر، وكلية الآثار يوم 11 سبتمبر، بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الفنون الجميلة، يومي 12 و13 بالكلية، وكلية الألسن يومي 14 و17 بالكلية، وكلية السياحة والفنادق يوم 18 بالكلية، وكلية الطب يوم 19 بالكلية، والتخلفات يومي 20 و21 من سبتمبر الجاري، بمقر الإدارة الطبية.

وأشاد الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، بعملية تنظيم الطلبة القدامى لعملية الدخول واستقبال الطلبة المستجدين؛ لإرشادهم وتوجيههم، فضلًا عن تخصيص استراحات لذوي الطلاب بالكلية.

وشدد رئيس جامعة الأقصر، على الطلاب المتقدمين إبراز إثبات الشخصية، واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية أثناء عملية الكشف، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكان مجلس جامعة الأقصر، قد اعتمد في جلسته رقم 54، مواعيد الكشف الطبي على الطلاب المستجدين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023/2024م، علي أن تكون خلال الفترة من 10 سبتمبر 2023 وحتى 21 سبتمبر 2023م.

الكشف الطبي (1)

الكشف الطبي (2)

الكشف الطبي (3)

الكشف الطبي (4)