الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل ورياح مثيرة للرمال والأتربة بالقاهرة الكبرى غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الاثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء و جنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 إلى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الاثنين امطار متوسطة الى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية على السلوم ومطروح وسيوه أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية على فترات متقطعة.

ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغرى 25 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى 30، وعلى شمال الصعيد 38 والصغرى 25 ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى 28 درجة.