الإمارات تدعو الدول الإفريقية للتوقيع على إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي

دعت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مسئولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر "COP28" مريم بنت محمد المهيري، الدول الإفريقية إلى تعزيز التزامها بالعمل على التكيّف مع آثار التغير المناخي والتخفيف منها في الأنظمة الغذائية من خلال التوقيع على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي"، مؤكدةً أن هذا الإعلان يشكل وسيلة قوية لالتزام الدول بتحول النظام الغذائي العالمي.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في منتدى النظم الغذائية الأفريقية الذي اختتم فعالياته مؤخرا في العاصمة التنزانية دار السلام، حيث دعت إلى حشد الدعم حول تحول النظام الغذائي العالمي وبناء الزخم لعقد مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات، منوهة بإقرار "إعلان نيروبي" قبل أيام، وكذلك تعهد الإمارات بتقديم 5ر4 مليار دولار لمساعدة الدول الإفريقية على تحقيق النمو الأخضر الشامل في مواجهة التغير المناخي، وفقا لوكالة أنباء الإماراتية (وام) اليوم /الأحد/.

وأشارت المهيري إلى أهمية مشاركة الشباب في العمل المناخي، والدور الحاسم للابتكار في تحول النظام الغذائي العالمي، داعية الدول الإفريقية إلى الانضمام لمبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" التي تقودها الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة، حيث نجحت هذه المبادرة، التي تضم ما يزيد على 500 شريك عالمي، في ضمان التعهد باستثمار 13 مليار دولار أمريكي في الزراعة الذكية مناخيا والابتكار في النظم الغذائية، وكذلك الانضمام إلى "تحالف القرم من أجل المناخ"، وهو مشروع أطلقته الإمارات بالتعاون من إندونيسيا لحماية وإعادة تأهيل منظومات أشجار القرم حول العالم.

وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية وقوف بلادها جنبا إلى جنب مع الدول الإفريقية في مؤتمر الأطراف COP28، داعية إلى زيادة التمويل المناخي لدعم إطلاق مبادرات تحوّل النظام الغدائي.