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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد أنتوني موديست

أنتوني موديست
أنتوني موديست
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اجتاز المهاجم الفرنسي أنتوني موديست الكشف الطبي الخاص به، تمهيدا للانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة والتوقيع على عقود القلعة الحمراء رسميا.
وأجرى “موديست” الفحص الطبي الشامل اليوم الأحد في أحد المراكز الطبية العالمية في ألمانيا برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، واجتازه بنجاح.
وكشف مصدر بالنادي الأهلي  أن أنتوني موديست سيصل القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة وانضمامه لصفوف الفريق الأحمر.
وكان المهاجم الفرنسي توجه إلى ألمانيا فجر اليوم بعد اتصالات مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عقب الاتفاق على جميع الشروط تمهيدا للتوقيع على العقود رسميًا.

وأضاف المصدر أن الأهلي توصل إلى اتفاق بشان المقابل المادي الخاص براتب اللاعب الفرنسي السنوي حيث سيحصل أنتوني موديست على مليون و500 الف دولار بالاضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى المتعلقة بنسبة المشاركة وتسجيل الأهداف وتحقيق البطولات.
 

المهاجم الفرنسي أنتوني موديست أمير توفيق مدير التعاقدات النادي الاهلي
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