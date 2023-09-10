مانشستر يونايتد يصدر بيان بشأن موقفه من اتهامات لاعبه البرازيلى

كشف نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، اليوم الأحد، موقفه من التهم الموجهة للاعبه البرازيلى أنتوني، وبشأن عودته إلى "أولد ترافورد"، وذلك فى بيان رسمى.



ويواجه أنتوني تهم باستخدام العنف ضد المرأة، وعلى إثرها تم استبعاده من قائمة السيليساو، إثر توجيه هذه التهمة من قِبل صديقته السابقة، جابرييلا كافالين، وقام بنفي تلك التهم عنه.



ونفى اللاعب ادعاءات كافالين، لكن الشرطة ما زالت تحقق بشأنها، ولكن ظهر سيدتين أخرتين تتقدم بادعاءات بنفس التهم على أنتونى.



ونشر مانشستر يونايتد الإنجليزى، بيان على موقعه الرسمي، بخصوص انتونى، قائلاً: "من المقرر أن يعود اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباريات الدولية إلى التدريبات غدا الإثنين".



وأضاف: "مع ذلك، تم الاتفاق مع أنتوني على تأجيل عودته حتى إشعار آخر، لمعالجة الاتهامات".



وأنهى اليونايتد بيانه، قائلاً: "نحن كنادٍ، ندين أعمال العنف والإساءة. وندرك أهمية حماية جميع المتورطين في هذا الموقف، ونقر بتأثير هذه الاتهامات على الناجين من الإساءة".