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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تصرح بدفن طالب توفى في نهر النيل بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، في واقعة العثور علي جثة شاب بمياه نهر النيل بمركز أطفيح جنوب المحافظة، أن المتوفي هو طالب يبلغ من العمر 22 عامًا، توفي نتيجة “ اسفكسيا الغرق” بعد نزوله إلى مياه نهر النيل للإستحمال، وعدم إجادته للسباحة، بعدما جرفه التيار، وبسؤال والده لم يتهم أحدا بشيء.

كما صرحت النيابة بدفنه عقب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا  من الأهالي بغرق أحد الأشخاص ف نهر النيل بأطفيح، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من القسم إلي مكان البلاغ، وتبين أن الجثمان انتشل بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه طالب 22 عامًا، غرق في أثناء الاستحمام  بنهر النيل، وبسؤال والده لم يتهم أحدا بشيء.

ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

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