وزارة العمل: دورات تدريبية لفتيات أسوان.. صور

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، إن مديرية العمل بمحافظة أسوان نظمت جولة تفقدية للدورات التدريبية المجانية، بوحدة التدريب المتنقلة بمدرسة كامل يعقوب بنصر النوبة، للوقوف على سير العملية التدريبية والتى بدأت الأسبوع الماضى وتستمر حتى بداية شهر أكتوبر باعتبارها أول دفعة للمتدربات من أهالى نصر النوبة، وذلك على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 10 متدربات كمرحلة أولى يليها التدريب على مهنتى الكهرباء والسباكة الصحية ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاُ ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً وتأهيلها للحصول على فرصة عمل لائقة.

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، أنه قام بجولة تفقدية لوحدة التدريب المتنقلة، والدورات التدريبية المنفذة ، حيث قدمت المتدربات الشكر والتقدير للوزارة والمديرية للاهتمام بهم وتوفير وحدة تدريبية داخل القرية التي يعيشون فيها، وإتاحة مثل هذه التدريبات المجانية لتأهيلهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم ، وطلبت المتدربات أن يتم إنشاء مركز تدريب مهنى ثابت لهم فى مركز نصر النوبة لتعظيم الإستفادة من التدريب ووصولها لأكبر عدد ممكن من الشباب ، كما أشاد مدير المديرية بتميز المتدربات خلال فترة التدريب ومستوى مهاراتهم في استخدام أدوات التدريب.

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