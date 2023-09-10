ads
الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: دورات تدريبية لفتيات أسوان.. صور

وزارة العمل
وزارة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، إن مديرية العمل بمحافظة أسوان نظمت جولة تفقدية للدورات التدريبية المجانية، بوحدة التدريب المتنقلة بمدرسة كامل يعقوب بنصر النوبة، للوقوف على سير العملية التدريبية والتى بدأت الأسبوع الماضى وتستمر حتى بداية شهر أكتوبر باعتبارها أول دفعة للمتدربات من أهالى نصر النوبة، وذلك على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 10 متدربات كمرحلة أولى يليها التدريب على مهنتى الكهرباء والسباكة الصحية ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاُ ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً وتأهيلها للحصول على فرصة عمل لائقة.

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، أنه قام بجولة تفقدية لوحدة التدريب المتنقلة، والدورات التدريبية المنفذة ، حيث قدمت المتدربات الشكر والتقدير للوزارة والمديرية للاهتمام بهم وتوفير وحدة تدريبية داخل القرية التي يعيشون فيها، وإتاحة مثل هذه التدريبات المجانية لتأهيلهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم ، وطلبت المتدربات أن يتم إنشاء مركز تدريب مهنى ثابت لهم فى مركز نصر النوبة لتعظيم الإستفادة من التدريب ووصولها لأكبر عدد ممكن من الشباب ، كما أشاد مدير المديرية بتميز المتدربات خلال فترة التدريب ومستوى مهاراتهم في استخدام أدوات التدريب.

FB_IMG_1694336012149
FB_IMG_1694336012149
FB_IMG_1694336010061
FB_IMG_1694336010061
FB_IMG_1694336007653
FB_IMG_1694336007653
FB_IMG_1694336004917
FB_IMG_1694336004917
التفصيل والخياطة الدورات التدريبية العملية التدريبية جولة تفقدية تمكين المرأة اقتصاديا حسن شحاته مبادرة مهنتك مستقبلك مديرية العمل بأسوان وحدة التدريب المتنقلة وزير العمل حسن شحاته وزارة العمل
ads