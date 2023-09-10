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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مهرجان الإسكندرية السينمائي يقدم ورشة تصوير للمبدع سمير فرج

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية السينمائي
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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن إقامة ورشة تصوير سينمائي لمدير التصوير الكبير سمير فرج بالدورة ال ٣٩ للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ الي ٨ أكتوبر المقبل.

و صرح الأمير اباظة ان سمير فرج له بصمته الإبداعية الهامة في تاريخ السينما المصرية،  فمن فيلم ''الظلال في الجانب الآخر'' 1974، مرورا بأفلام مثل ''عندما يسقط الجسد'' 1976، و''رحلة النسيان'' 1978، و''وتمضي الأحزان'' 1979، و''حب لا يرى الشمس'' 1980، و''الغول''1983، و''النمر الأسود'' 1984، و''البيه البواب'' 1987، و''المولد'' 1989، و''الإرهابي''1994...الى بداية الألفينات التي استهلها بفيلم''يمين طلاق''2000.

من أعماله السينمائية  أيضا ''الباطنية'' (1980) للمخرج حسام الدين مصطفى،''البدرون'' (1987) للمخرج عاطف الطيب، فيلم ''شمس الزناتي'' (1991) للمخرج  سمير سيف، فيلم ''بخيت وعديلة'' (1995) للمخرج نادر جلال... وغيرها كثير فقد تجاوزت اعماله الفنية بمختلف أجناسها أكثر من 140 عملا.
جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا

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