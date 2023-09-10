«فيوتشر» يعين إسلام شكري رئيس لقطاع الناشئين والأكاديميات

قرر مجلس إدارة نادي فيوتشر، تعيين إسلام شكري، لاعب المقاولون العرب وليرس البلجيكي السابق في منصب رئيس قطاع الناشئين والأكاديميات بالنادي.

جاء ذلك القرار بعد اجتماع مع هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي ضمن خطة تطوير القطاع واكتشاف العديد من المواهب.

ولعب إسلام شكري لأندية المقاولون العرب والإسماعيلي وليرس البلجيكي، كما عمل كمديرًا بقطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات بأندية وادي دجلة والنجوم والجزيرة والوحدة الإماراتي.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة فريق سينجيدا التنزاني بذهاب دور الـ٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستقام في تنزانيا يوم ١٧ سبتمبر الجاري.

كان فيوتشر قد أعلن رحيل علي ماهر مدرب الفريق بنهاية الموسم المنقضي وتولي بديلا له المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو.

وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتولى فورموسينيو تدريب الهلال السوداني، ثم انتقل لتدريب خريبكة المغربي، ومنه لنادي سترونجيست البوليفي قبل أن يتولى تدريب نادي فيوتشر إف سي من بداية الموسم.