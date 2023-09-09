الكويت تعرب عن تضامنها مع المغرب إثر سلسلة الزلازل التي ضربت جنوبي المملكة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع المملكة المغربية إثر سلسلة الزلازل التي ضربت جنوبي المملكة وأدت إلى وقوع مئات الضحايا والمصابين وإلى تدمير المباني والممتلكات.

وأضافت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم السبت أن دولة الكويت تتقدم لأسر الضحايا ولحكومة المملكة المغربية وشعبها الشقيق بأصدق التعازي والمواساة داعية المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.