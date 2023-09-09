فيديو.. شاهيناز تطرح أغنيتها الجديدة «دندنه» 

طرحت الفنانة شاهيناز أغنيتها الجديدة " دندنه" عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

أغنية "دندنه" من كلمات الشاعر الغنائي أيمن الشحات، ألحان وتوزيع آدم حسين.

وتقول كلمات الأغنية:

دندنه ع الهادي

بتلمس قلبي وكياني

وبطير في العالي

والف الدنيا في مكاني

في حالة جميلة وخداني

وسامعه كمنجات

لا ده كده مش عادي

جديد احساسي ده عليا

لو عدى قصادي

بيخطف قلبي وعنيا

ويملى الدنيا ف عنيا بأجمل نغمات

واللا.. دندنه".

يذكر آخر أعمال شاهيناز أغنية “لو ناسيين أفكركوا” مع الفنان محمد رمضان .

https://m.youtube.com/watch?v=HuAYHfoFtn0&pp=ygUO2LTYp9mH2YrZhtin2LI%3D