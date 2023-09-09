رئيس قضايا الدولة يفتتح مقر الهيئة الجديد ببورسعيد

افتتح صباح اليوم السبت، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة مقر هيئة قضايا الدولة الجديد بمحافظة بورسعيد بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد ولفيف من قيادات الهيئة والمحافظة.



وتبادل الطرفان الدروع التذكارية.



حضر الافتتاح المستشارون نواب رئيس الهيئة:



المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.

والمستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة.

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشارة حمدية عبد الوهاب رئيس فرع بورسعيد أول.

والمستشار محمود موسى رئيس فرع بورسعيد ثان.

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.

والمستشار دكتور فوزي شادي الأمين العام المساعد.

والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد.

والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.



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