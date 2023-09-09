حسين لبيب وأحمد سليمان يعلنان الترشح لانتخابات الزمالك ضمن قائمة موحدة

أعلن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة السابق، الترشح لانتخابات الزمالك، ضمن قائمة واحدة، من أجل مصلحة القلعة البيضاء.



ونشر حسين لبيب وأحمد سليمان، بيانا، عبر حسابتهما الشخصية على موقع اىتواصل الاجتماعي فيس بوك، بيانا جاء فيه: "الزمالك اولا.. جماهير واعضاء نادي الزمالك الحبيب .. تقديرا للتحديات التي تواجهنا في المرحله القادمه واعلاء لمصلحه النادى وما تقتضيه من انكار للذات واستجابه لدعوه الشرفاء من محبي و رموز النادي لتوحيد الصف واستعاده الطريق الصحيح وتقديم رساله ايجابيه تبعث الامل في نفوس محبي هذا النادي العظيم، فضلا عن التقدير والاحترام المتبادل بيننا والتوافق علي الاهداف للارتقاء بالنادي وبعد مناقشات مع كل الاطراف، فقد قررنا الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبله ضمن قائمة موحده تضم نخبه من المخلصين القادرين بإذن الله علي تحقيق طموحاتكم والانتقال بالنادي الى مستقبل يليق به".



وأضاف البيان: “يشرفنا دعم الجميع للقائمه لما فيه مصلحه النادي وبالله التوفيق”.



واختتم: “الكابتن حسين لبيب *الكابتن احمد سليمان..عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر".