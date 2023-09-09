رئيسا مجلسا "النواب الأردني" و"الشورى السعودي" يؤكدان قوة العلاقات بين البلدين

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ورئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ قوة العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال المباحثات الرسمية التي أجراها الصفدي وآل الشيخ في مقر مجلس النواب الأردني اليوم السبت، وأكدا خلالها على متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين بقيادة الملك عبد الله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الصفدي أن علاقات البلدين تسير بتعاون وثيق عبر التنسيق المستمر بين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مشددا على أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

بدوره،أكد الدكتور عبد الله آل الشيخ أن ما تشهده العلاقات الأردنية السعودية من تطور وتقدم فاعل في مختلف مجالات الحياة، يأتي بظل دعم متواصل من قيادتي البلدين الشقيقين.