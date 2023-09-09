لقاءات ومناقشات لـ 13 شاعرا مصريا بالأقصر على مدى 3 أيام

يستعد بيت الشعر بمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، اعتبارا من اليوم السبت وعلى مدار ثلاثة أيام، استضافه 13 شاعرا مصريا في معايشات ولقاءات شعرية ونقاشات تستهدف تبادل الاطلاع على التجربة الإبداعية لكل شاعر.

يأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي السنوي للبيت المطل على طريق المواكب الأثري المعروف باسم طريق لكباش الفرعوني.

وقال مدير البيت، الشاعر المصري حسين القباحي، إن الشعراء المشاركين "سيعيشون ثلاثة أيام تحت سقف واحد، يأكلون ويشربون ويتسامرون ويتحاورون ويعيشون للشعر ومع الشعر وفي معية الشعر، بوعي ينفتح على عوالم مغايرة ومتجددة وبقناعات قابلة للنمو ومستعدة لانطلاقة نحو عوالم حالمة ربما تفارق ما ترسخ لديها من قناعات أو العبور إلى فضاءات أكثر رحابة".

ولفت القباحي إلى أن تلك التجربة "تهدف لأن يقترب الشعراء أكثر فيما بينهم، إنسانياً وإبداعياً ويعيشون الشعر كما ينبغي أن يكون".

يّذكر أن بيت الشعر بالأقصر أقيم ضمن مبادرة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء بيوت للشعر في أقطار الوطن العربي، لتخدم الشعر العربي.

ويُعنى البيت بقضايا الشعر والشعراء في مجالات الكتابة والتوثيق والإعلام، والنهوض بالهمم عبر الإنتاج والتبادل الثقافي العربي والإنساني، وتأصيل دور الشعر والشعراء في الحركة الثقافية والمجتمع، وإيصال صوت الشعر إلى قطاعات المجتمع كافة، بجانب البحث في جماليات روح اللغة العربية.