استعدادا لزيارة رئيس الوزراء.. محافظ جنوب سيناء يجتمع بالقيادات التنفيذية

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ، اليوم السبت ، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ؛ للإعداد لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المرتقبة، للترتيب لها وتحديد الأولويات والمطالب ، سواء بالنسبة للجانب السياحي اوالتنموى وتطوير الطرق او غيرها من الموضوعات.

يأتي ذلك في اطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة التنمية في جنوب سيناء بمختلف القطاعات وخاصة فيما يتعلق بقطاع السياحة إضافة إلى إزالة التحديات التي تواجه رجال الاعمال والمستثمرين بمدن كاترين / نويبع / طابا ، وذلك من اجل وضع رؤيه متكاملة لاحتياجات تلك المدن ، وذلك في اطار استعدادات الدوله لاتخاذ ايه قرارات تسهم في تطوير تلك المنطقة ودفع حركه السياحه هناك .