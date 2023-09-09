إطلاق مبادرة " الشمول المالى للفلاح "بقرية غرب أسوان

شهدت قرية غرب أسوان إطلاق مبادرة " الشمول المالى للفلاح " تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبالتعاون بين المحافظة والبنك التجارى الدولى بمناسبة الإحتفال باليوم العربى للشمول المالى برعاية البنك المركزى المصرى ، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على الإستفادة من المنتجات والخدمات والتسهيلات البنكية لإدارة شئونهم المالية وتأمين مستقبلهم المالى .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين لخلق موارد دخل لهم .

وأثناء فعاليات المبادرة التى حضرتها المهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى ، ومحمود بهاء نائب رئيس مدينة ومركز أسوان ، وأيضاً محمد محمود رئيس القرية ، فضلاً عن مسئول البنك ، وأهالى القرية وذلك بمقر مركز تميز لتنمية الطفولة المبكرة بغرب أسوان .

من جانبها أوضحت دينا إبراهيم بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم إطلاق المبادرة بقرية غرب أسوان ، ليعقبها تنفيذ هذه المبادرة فى العديد من قرى المحافظة بشكل متتالى ، لتهيئة البنية التحتية المالية ، والترويج للمنتجات المختلفة من خلال فريق محفظة الهاتف المحمول الذى يجوب النوادى ومراكز الشباب للتعريف بما يتم تقديمه من خدمات بنكية متنوعة لمختلف شرائح المجتمع .

وتابع أنه كان هناك تجاوب من أهالى القرية للإستفادة من المزايا والخصائص البنكية التى تم عرضها لكل منتج ، وفتح الحسابات ، والحصول على البطاقات والمحفظة الذكية المتعددة الخدمات لعملائها .

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