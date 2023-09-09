أبرز الملفات المطروحة في قمة العشرين

كشفت موفدة فضائية "إكسترا نيوز" إنجي طاهرة، من العاصمة الهندية نيودلهي، أبرز الملفات المقرر طرحها في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت أعمالها اليوم السبت.

وقالت إنجي طاهرة: إن القمة تأتي في توقيت دقيق للغاية، فنحن نعيش ظرف سياسي مختلف يعيشه العالم يتركز علي الظوف الاقتصادية، ولهذا فإن معظم الملفات التى ستركز عليها القمة هي ذات طابع اقتصادي.

وأضافت موفدة الفضائية، أن كذلك الأمر بالنسبة لملف التغيرات المناخية، حيث سيتم تناوله من الجانب والطابع الاقتصادي، موضحة أن أبرز العناوين التى خرجت عن أولى الجلسات التى عقدتها القمة أن الاتحاد الأفريقي أصبح رسمياً عضواً في قمة العشرين، وذلك بدعوة من ئيس وزراء الهندي.

وأشارت إنجي طاهرة، إلى أن هناك تباينا في وجهات النظر بين الأعضاء بمجموعة العشرين، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الهندي أكد أن العالم يعاني من أزمة ثقة، وأن أجندة الرئيس السيسي تضم العديد من اللقاءات الجانبية، وما زال هناك مساحة لإجراء العديد من اللقاءات الجانبية.