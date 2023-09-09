مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر اصطدام سيارة ملاكى بكتلة خرسانية بطريق مصر السويس الصحراوي

لقى شخصان مصرعهما واصيب 2 اخرين إثر اصطدام سيارة ملاكى بكتلة خرسانية بطريق مصر السويس الصحراوي بنطاق محافظة القاهرة.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين أمام جاردينا بطريق مصر السويس الصحراوى إتجاه مصر الجديدة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره واصطدامه بكتلة خرسانية واسفر عن الحادث وفاة شخصان واصابة 2 آخرين وجري نقل المصابين إلي مستشفي التأمين الصحى بمدينة نصر لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كما قام رجال المرور برفع اثار الحادث.