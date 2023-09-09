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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منة فضالي تشاطر الشعب المغربي مشاعره بعد الزلزال المدمر

منه فضالى
منه فضالى
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تقدمت الفنانة منة فضالى بالعزاء لدولة المغرب العربى الشقيق، عقب أحداث الزلزال الذى تعرضت له مراكش فجر اليوم.

ونشرت الفنانة منة فضالى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" كلمات إلى أهل المغرب "خالص العزاء لدولة المغرب الشقيقة، ربنا يرحم موتانا".

تعرضت دولة المغرب فجر اليوم السبت إلى هزة أرضية بقوة ٧ ريختر، تسببت فى الكثير من الأضرار والانهيارات فى الأبنية والعقارات، مما تسبب فى نزول الجموع إلى الشوارع.

يذكر أن الفنانة منة فضالى شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، منة فضالى، إيمان العاصى، زينة، عصام السقا، مى كساب، والإخراج محمد سامى.

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IMG_20230909_104630
منة فضالي زلزال المغرب جعفر العمدة محمد رمضان محمد سامي
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