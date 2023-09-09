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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

6 جلسات في أول أيام المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين لـ«الأعلى للشئون الإسلامية».. صور

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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أناب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم، السبت.
يقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بعنـوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة)، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.
من جانبه؛ أوضح وزير الأوقاف، أن الذكاء الاصطناعي ضرورة ولا بد من توظيفه في كل ما يحمل الخير ويحقق النفع للإنسانية جمعاء، وهو جزء هام من مستقبل صناعة الأمم، ويناقش العديد من الرؤى الإعلامية.
جدير بالذكر أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين يتناول المحاور التالية: الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر، الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني، الفتوى الإلكترونية، التحفيظ والتدريس عن بعد، الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار، الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.
وحرصت «البوابة نيوز» على نشر جلسات اليوم الأول للمؤتمر:

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