فيديو.. رضوى الشربينى توجه رسالة لطليقة حسن شاكوش بعد اعتذارها له





علقت الاعلامية رضوى الشربينى، خلال حلقتها الجديدة من برنامجها "هى وبس"، عبر قناة Cbc، على واقعة إنتهاء الخلاف بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق بعد تصدرهم لعناوين المواقع الاخبارية وحديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى الأشهر الماضية، ورفع الأخيرة عدة قضايا ضده،

وقالت أن هذه القضية شغلت اهتمام الكثيرين بسبب تعاطف الجمهور مع ريم وضرورة اعطائها حقوقها وانتهاء العلاقة بينهما فى هدوء.

وأضافت "الشربينى"، أنها تناولت تلك القضية مرتين خلال حلقات برنامجها فى الفترة الماضية، لكنها تراجعت عن تعاطفها معها بسبب نشرها مقطع فيديو تعتذر خلاله لطليقها حسن شاكوش وأنه شخص محترم وما حدث بينهما كان مجرد سوء تفاهم بسبب تدخل عدة أطراف بينهما،

واشارت إلى أن ريم قالت فى تصريحات تلفزيونية أخرى أنها لن تستطيع أن تفصح عن هوية طليقها لأنه لا يصح انسانيا ودينيا وأخلاقيا وروت واقعة بينه وبين ممثلة مشهورة فى نهار شهر رمضان وكان بينهما علاقة، موضحة أنها تراجعت عن حديثها من خلال مقطع الفيديو الأخير الذى نشرته فى الساعات القليلة الماضية بأنها تلقت كافة حقوقها ومستحقاتها المادية، قائلة :" أنا أسفة ياحسن شاكوش ..أنا رضوى الشربينى بعتذرلك على الهواء".

وتابعت رضوى الشربينى، خلال برنامجها "هى وبس"، عبر قناة CBC، أن القضية أخذت مجال كبير من الاهتمام تعاطفًا مع "الست"، التى تم تطليقها وطردها خارج منزلها وكان رجائها أن ينتهى علاقتها بمنتهى الشياكة والاحترام، مشيرة إلى أن الجميع كان فى حالة تصديق تام على أن البنت هى المظلومة لأنها تدافع سمعتها وشرفها.

ووجهت رسالة للسيدات بضرورة الحفاظ على أسرار بيوتهن وعدم الافصاح عن أسرارهم دون تفسير، واهتمام آخرين معها مثلما حدث مع حالة ريم طارق واتهامها لفنانة مشهورة بخيانتها مع زوجها دون توضيح أية تفاصيل، مما أثار حالة كبيرة من الجدل حول تلك الفنانة والتشهير بها.

جدير بالذكر، أن برنامج "هى وبس"، يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع على شاشة قناة "cbc سفرة"، على الهواء مباشرة

https://fb.watch/mX7uV7_ovR/?mibextid=NnVzG8