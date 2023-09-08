وصول وفد جامعة الأزهر المشارك في أسبوع شباب الجامعات بحلوان

وصل وفد طلاب جامعة الأزهر المشارك في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر إلى جامعة حلوان؛ للمشاركة في أسبوع شباب الجامعات والذي يقام برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدق على مشاركة طلاب جامعة الأزهر في هذا النشاط الرياضي والثقافي والعلمي والفني الكبير؛ انطلاقًا من حرص جامعة الأزهر على المشاركة في جميع الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الدولة؛ انطلاقًا من حرصها على خلق وإعداد كوادر شبابية متميزة تسهم بشكل كبير في بناء الوطن والنهوض والارتقاء به.

وقال أن أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان يعد مناسبة قومية يلتقي خلالها المتميزون من الشباب المصري في مختلف الجامعات والمعاهد العليا ؛ للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة.