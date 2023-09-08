رسميًا.. كوتينيو ينتقل إلى ناد خليجي

أتم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الجمعة، إجراءات تعاقده رسميًا مع أحد الأندية الخليجية على سبيل الإعارة.

وتعاقد نادي الدحيل القطري مع كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من أستون فيلا.

ويتحمل النادي القطري دفع قيمة راتب كوتينيو بالكامل خلال فترة إعارته، بعد خروجه من حسابات المدير الفني الإسباني للفيلانز أوناي إيمري.

ورحب الدحيل بالبرازيلي كوتينيو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمقطع فيديو، معلقًا عليه: «برازيلي دحلاوي».

ويرتدي فيليب كوتينيو، القميص رقم 9 مع الدحيل في الموسم الجاري 2023-2024، ضمن أحد التدعيمات التي أبرمها النادي في الصيف الحالي.

ويحتل الدحيل القطري، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الانتصار في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد بأول ثلاثة أسابيع من المسابقة.