حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2023 حيث يتوقع الخبراء استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة جاف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد.

وتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، وتتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.