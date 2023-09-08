برلمانية تشيد بتنظيم الملتقي الثالث للاحزاب والقوي السياسية بالشرقية

شاركت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب ، في الملتقي الثالث للاحزاب والقوي السياسية بمحافظة الشرقية ،والذي يضم حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب المؤتمر ، حزب إرادة جيل ، حزب مصر الحديثة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حزب الحرية ، حزب الجيل ، المجلس القومي للقبائل والعلائلات المصرية.



وأشادت النائبة رحاب موسي ، بالتنظيم الجيد للملتقي والذي إحتشد فيه ألاف المواطنين لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثالثة ، لافتة إلى أننا جميعا نضع ثقتنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات، والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية واستكمال خطة ورؤية مصر 2030.

وشهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة، حيث يتواجد ما يزيد على 60 حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يزيد على 350 نائبًا ونائبه من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقد اتفق جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة استكمالًا لمسيرته التى بدأها لجمهورية جديدة قوية عصرية أساسها بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.