لافروف يصل الهند للمشاركة في قمة العشرين

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 03:47 م

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تعقد يومي السبت والأحد المقبلين. وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /الجمعة/ أن لافروف يرأس الوفد الروسي المشارك في قمة مجموعة العشرين بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن الوزير لافروف سيتحدث في جلستين عامتين خلال فعاليات القمة.

وأكدت زاخاروفا، أن موسكو تعتزم المساهمة في نجاح قمة دلهي ورئاسة الهند لمجموعة العشرين بشكل عام بكل السبل الممكنة، مشيرة إلى أن الجانب الروسي يأمل في «نهج استجابة مماثل من جميع الدول الأعضاء المتبقية في مجموعة العشرين، وخاصة الدول الواقعة في المحيط الغربي».

يذكر أن قمة العشرين ستستهل أعمالها غدا السبت في نيودلهي، حيث يجتمع قادة عدة دول لبحث القضايا الشائكة حول العالم.

