ملتقي الأحزاب.. برلماني: جميع القوى السياسية اتفقت على دعم الرئيس السيسي

وجه النائب وليد التمامي امين عام حزب مستقبل وطن بالزرقا وعضو مجلس الشيوخ التحية والتقدير الى الرئيس السيسى، معلنا دعم مراكز وقرى دمياط على قلب رجل واحد وتحت مظلة حزب مستقبل وطن دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة قائلا: لم نري التكاتف علي قلب رجل واحد والتعددية الحزبية هذه مسبقا في مصر إلا بدعم من الرئيس السيسي.

ورحب التمامي، بالمشاركين بملتقي الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والذي يضم حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن، وحزب المؤتمر، وحزب الشعب الجمهورى، وحزب مصر الحديثة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجلس القبائل والعائلات المصرية بمحافظة الشرقية.

وهنأ النائب وليد التمامي، جميع نواب الشرقية علي دورهم الكبير في اثراء العمل الحزبي والسياسي، لافتا إلى أن التعددية السياسية والحزبية، لم تحدث من قبل سوي في عهد القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي وهناك إنجازات تم في كافة المجالات.

وأشار التمامي في بيان له اليوم الى ان كافة الإنجازات التي تحققت بدعم الرئيس والظهير الشعبي الكبير الغير المسبوق وسنكمل المسيرة دائما وابدا بجوار الرئيس السيسي محقق الإنجازات وقائد مرحلة التغييرنحو الجمهورية الجديدة في كافة القطاعات.

ويذكر أن ملتقى الاحزاب السياسية انطلق امس، بمشاركة الآلاف من الأهالي بمحافظة الشرقية، مؤتمر ملتقي الاحزاب والكيانات السياسية المصرية بمدينة الزقازيق بحضور قيادات أكثر من ٦٠ حزبا سياسيا علي راسهم حزب مستقبل وطن منظم المؤتمر وذلك لاعلانهم تاييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.

وحضر اللقاء جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي مستوي الجمهورية ورؤساء الاحزاب وهيئات مكاتبهم وعدد كبير من اعضاء الاحزاب الذين رفعوا صورا للرئيس السيسي مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة النجاح التي احدثت نقلة تاريخية بالاضافة الي استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وشهد المؤتمر انطلاق الأغاني الوطنية تجاوب معها الالاف من الحضور من كافة المحافظات رافعين اعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.