بعد ارتفاعه 8 أسابيع متتالية.. الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في 6 أشهر

ذكر التحليل الفني لجولد بيليون ، اليوم الجمعة ، أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية انخفض منذ بداية جلسة اليوم الجمعة بنسبة 0.1% وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس وسجل أعلى مستوى منذ 6 أشهر في طريقه إلى تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي بنسبة 0.6% ليحقق بذلك أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات تصل إلى 8 أسابيع متتالية من المكاسب.

الأسواق الآن تسعر احتمال بنسبة 94% أن يثبت البنك الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، كما تضع احتمال آخر بنسبة 43% أن البنك سيلجأ إلى رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر القادم.

ويرى التحليل الفني لجولد بيليون أن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد اجتماع سبتمبر لا يبشر بالخير بالنسبة للذهب، نظرا لأن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول غير ذات العوائد مثل الذهب.

كما أدى تراجع فرص حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى تراجع فرص جاذبية الذهب كملاذ آمن. لكن الظروف الاقتصادية المتدهورة في أجزاء أخرى من العالم يمكن أن تدعم الطلب على المعدن الأصفر.

وتصاعدت حدة الخطابات بين واشنطن وبكين مؤخراً خاصة بعد تقارير أشارت إلى أن الصين قد طلبت من المسئولين الحكوميين لديها التوقف عن استخدام هواتف آيفون من شركة آبل، وتخشى الأسواق حدوث المزيد من الاضطرابات في التجارة العالمية الناجمة عن تجدد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث دعا بعض المشرعين الأمريكيين أيضًا إلى فرض حظر شامل على صادرات التكنولوجيا إلى الصين.

ساعدت هذه التوترات على تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن ليتوقف عن الهبوط منذ جلسة الأمس ويحاول اليوم تعويض بعض من خسائره مستغلا توقف الدولار عن الارتفاع، إلى جانب تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية.