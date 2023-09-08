سفارة باكستان بالقاهرة تنظم مؤتمرا لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.. صور

نظمت سفارة باكستان في مصر، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة روالبندي، مؤتمر فرص الأعمال الباكستانية المصرية في القاهرة، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتزامن المؤتمر مع الاحتفالات المستمرة بالذكرى 75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين باكستان ومصر.

وقد تشرف الحدث فى هذه المناسبة بمشاركة معالي المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام في مصر، كضيف رئيسي. وحضر الحفل رئيس التمثيل التجارى المصرى السيد يحيى الواثق بالله أحمد وكبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الغرف التجارية المصرية وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين.

وأعرب الضيف الرئيسي في كلمته عن تقديره لجهود مجتمعي الأعمال في البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية. وشدد السيد يحيى الواثق بالله في كلمته على الرغبة المتبادلة بين الجانبين لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والطاقة والإسكان والسياحة والمنسوجات والأغذية وغيرها. كما أكد على ضرورة خلق آفاق جديدة للاستثمارات.

ووجه ساجد بلال، سفير باكستان لدى مصر، الشكر للحكومة المصرية والغرف التجارية على تقديم كل الدعم الممكن لإنجاح هذا الحدث. وأشار إلى جهود الحكومة الباكستانية في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة من الدول الشقيقة من خلال تشكيل مجلس خاص لتسهيل الاستثمار.

وأشاد السفير بدور الشركات الباكستانية والمصرية في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

وسلط الضوء على الآليات المستمرة والجهود المتبادلة بين الحكومتين لتحقيق الإمكانات الكاملة للتجارة والاستثمار بين باكستان ومصر.

وأطلع ثاقب رفيق، رئيس غرفة تجارة راوالبندى للتجارة و الصناعة ، والسيد شهريز مالك، رئيس لجنة تنظيم المؤتمر والسيد سهيل ألطاف رئيس مجموعة شركات الغرفة الحضور على دور الغرفة والقطاع الخاص في تعزيز التجارة الباكستانية مع البلدان في جميع أنحاء العالم. وأشاروا إلى أن حضور أكثر من 150 مندوبًا من مختلف قطاعات الأعمال الباكستانية في هذا المؤتمر يعد دليلاً على الأهمية التي يوليها الشعب الباكستاني لمصر. كما يعكس الأولوية التي أعطتها الحكومة الباكستانية لأفريقيا والآفاق البارزة لإقامة روابط تجارية مع مصر.

ووقعت شركات الجانبين سبع مذكرات تفاهم للتعاون المتبادل في قطاعات التعليم والسياحة والأغذية. كما ناقشوا سبل التعاون وتعزيز التجارة المتبادلة خلال جلسات العمل بين الشركات الباكستانية والشركات المصرية التي تمارس أعمالها في باكستان.

واختتم المؤتمر في المساء بحفل توزيع جوائز رائع تم فيه تكريم كبار رجال الأعمال خلال العام الماضي في باكستان وكبار المستثمرين والشركات المصرية التي تمارس أعمالها في باكستان.

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