بالصور.. عمر خيرت يخطف أنظار الجمهور في ختام مهرجان القلعة بدورته الـ31

أنهى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، دورته الـ 31 بعد فعاليات ماراثونية أقيمت على مسرح المحكى، واستمرت طوال 14 يوما استمتع خلالها الجمهور بألوان فنية متنوعة ناسبت كافة الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء مصر وضيوفها العرب والأجانب.

وجاءت الليلة الأخيرة لتتجمل بأحلام الإبداع وتحمل حشد ضخم من عشاق الموسيقى إلى العالم الساحر لأنغام عمر خيرت، وكعادته وبموهبته الفذة ومهارته العبقرية همس بنخبة من الحانه المتفردة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى كان منها: "افتتاحية مصرية، وضمير أبله حكمت، وخلى بالك من عقلك، وفى هويد الليل، ومسألة مبدأ 2، وتيمة حب، وزى الهوى، وجيران الهنا، والخواجة عبد القادر ، وصابر يا عم صابر، وأندلسية، ومافيا، وعارفة، والبخيل وأنا، و100 سنة سينما، وعم أحمد، وفيها حاجة حلوة" وغيرها، ولعبت أميرة أحمد على آلة الكمان صولوهات لحن "الداعية"، وأيضا عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.

قبله لفت الأنظار طلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال الأطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار بعدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة كان منها: "الليلة الكبيرة، وغنى لى شوى شوى، وطاير يا هوا، وحشتنى، ويونس، وزوروني كل سنة مرة، واسأل روحك، وآخر أيام الصيفية، والنور مكانه فى القلوب، ونعناع الجنينة" وغيرها.

أقيمت فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، في الفترة من ٢٥ أغسطس الماضي واستمرت حتى أمس الخميس 7 سبتمبر الجاري، على مسرح المحكى، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.