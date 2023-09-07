رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مساعد وزير التعليم العالى للمشروعات القومية

استقبل الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، لواء مهندس هيثم على زكى مساعد وزير التعليم العالي للمشروعات القومية، فى إطار زيارة لتفقد عددا من مشروعات الجامعة والتى تتمثل فى: جامعة الزقازيق الأهلية بالعاشر من رمضان، ومستشفى السلام، ومستشفى الطوارىء، ومعهد الأورام، للوقوف على معدلات الإنجاز ومراحل الإنشاء والتشطيب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ود.محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها الجامعات المصرية لتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لتهيئة بيئة تعليمية ورعاية صحية متميزة لكافة المواطنين.

واشاد د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة بدور القيادة السياسية نحو الدعم الكبير للمنشآت الصحية والتعليمية بمصر، موجها خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية وتوجيهات سيادته لهذه المشروعات نحو الجمهورية الجديدة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه قد رافق رئيس الجامعة ومساعد الوزير للمشروعات القومية خلال الجولة التفقدية اليوم د.إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، د.أحمد عناني عميد كليه طب ورئيس مجلس إداره المستشفيات مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ود.محمد أبو هاشم مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، ود.وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات بالجامعة، د.هشام فوزى عميد القطاع الهندسى بالجامعة الأهلية، د.تامر العوضي مشرف قطاع السلام.