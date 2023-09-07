ضبط المتهم بممارسة أعمال البلطجة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على أحد الباعة الجائلين بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بين الأهالى تضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على أحد الباعة الجائلين بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض التحصل منه على مبالغ مالية لتركه والسماح له بإفتراش السوق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.