ads
الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بممارسة أعمال البلطجة في القاهرة

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على أحد الباعة الجائلين بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بين الأهالى تضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على أحد الباعة الجائلين بمنطقة المرج بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض التحصل منه على مبالغ مالية لتركه والسماح له بإفتراش السوق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

بالقاهرة بالتعدى بالضرب الباعة الجائلين
ads