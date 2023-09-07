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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

توقعات بزيادة غير مسبوقة في أسعار النفط الفترة المقبلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشف المحلل الاقتصادي، محمد هشام، عن سبب تغير البنوك المركزية الكبرى من توقعاتها لأسعار النفط خلال العام الحالي.

قال هشام خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن هناك تحليلًا لمسار أسعار النفط وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأضاف، ان برميل النفط وصل إلى 90 دولارًا، وهو الأعلي منذ شهر فبراير 2022 ولكن انخفض مرة أخرى، والبنوك تتوقع مزيدًا من الارتفاع ليصل إلى أسعار غير مسبوقة.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار ووصوله لمستويات غير مسبوقة سببه الرئيسي أن السعودية وروسيا مددت التخفيضات الطوعية للإنتاج حتى نهاية 2023، الذي جعل هناك قلقًا في وجود نقص في المعروض خلال ذروة الطلب التي تحدث في فصل الشتاء.

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