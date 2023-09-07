غلق جزئي لكوبري أبو النمرس القديم لمدة 25 يومًا

أعلنت محافظة الجيزة، اليومالخميس، إنه في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبرى ابو النمرس العلوى الجديد وأعمال الجزء العلوى لمنزل الكوبري أعلى مزلقان ابو النمرس بالاتجاه القادم من مناطق ابو النمرس اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى، سيتم إجراء غلق جزئي بكوبرى أبوالنمرس القديم بالإتجاه القادم من مناطق ابوالنمرس في اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى لمدة 25 يوما ابتداءً من السـاعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق 2023/9/8 وحتى الساعه 5 صباح يوم الاثنين الموافق 2023/10/2 على ان تكون الاعمال على مدار ٢٤ ساعة .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة ابو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لمنع أى معوقات، لافتا إلى تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالآتي:

- قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويل وتقسيم كوبرى ابوالنمرس فى الاتجاه القادم من طريق مصر اسيوط الزراعى اتجاه مناطق ابوالنمرس إلى اتجاهين للحركة المرورية وكذا استحداث فتحة دخول المركبات إلى مسار التحويلة .

- وأما عن التحويلة المرورية فهى على النحو التالي:

- حركة سير المركبات القادمة من مناطق ابوالنمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى وتقوم بالدخول يساراً إلى الاتجاه الآخر بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة ثم العوده مرة أخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الجزئي.

- تم توفير حارة مرورية بالجانب الأيمن لمنطقة الغلق الجزئي لتخدم حركة سير سيارات الملاكى وسيارات الطوارئ القادمة من مناطق ابوالنمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى.