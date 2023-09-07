”مياه الفيوم”: زيادة معدلات التنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ضرورة زيادة معدلات التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وإزالة المعوقات والصعوبات بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجاري الانتهاء من تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق مع مراعاة تحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة، وضرورة استجابة شركات المقاولات للملاحظات التي يتم رصدها والعمل على تلافيها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس محمد عبد الجليل النجار بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة، بحضور المهندس محمد عطية استشاري الشركة القابضة ووحدة متابعة مشروعات حياه كريمة بالشركة وممثلي استشاري المالك مكتب الدراسات والتصميمات العمرانية وشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

خلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خزان ورافع مياه يادم غالب بمركز اطسا والزي بلغت نسبة تنفيذه بواقع ٨٥٪ وخزان ورافع مياه كحك بنسبة تنفيذ ٨٠٪ بمركز يوسف الصديق وخزان ورافع مياه قصر الجبالي بنسبة تنفيذ ٦٣٪ وتم الإتفاق على زيادة معدلات التنفيذ بتلك الخزانات ليتسنى للشركة تشغيلها فى أقرب وقت ممكن

كما تم خلال الاجتماع مناقشة معدلات التنفيذ بمحطه مياه قحافه بنسبة تنفيذ ٧٥٪ للأعمال المدنية ودراسة المعوقات وكيفيه التغلب عليها مع مقاول الأعمال ، وكذلك الخطوط الناقلة للمياه بمركز اطسا.

فى نهاية الاجتماع، أكد النجار ضرورة تكاتف جميع الجهات الشريكة زات الصلة لإزالة أي معوقات والعمل على دخول المشروعات الجاري تنفيذها حيز الخدمة حتى يتسنى للمواطنين الاستفاده من تلك المشروعات العملاقة بما يحقق آمالهم وتطلعاتهم لتحقيق الهدف الرئيسي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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