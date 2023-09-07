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الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الشرطة الباكستانية تقضي على 4 إرهابيين في إقليم بلوشستان

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تمكنت قوات الشرطة الباكستانية اليوم من القضاء على أربعة إرهابيين خلال عملية نفذتها في ضواحي مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

 وقالت الشرطة في بيان : إن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لها داهمت وكراً للإرهابيين وتمكنت من القضاء على الإرهابيين الأربعة بعد أن أطلقوا النار ورفضوا الاستسلام.

 وأضافت أن الإرهابيين ينتمون إلى منظمة إرهابية محظورة، وكانوا مطلوبين منذ فترة لتورطهم في عمليات إرهابية طالت قوات الأمن الباكستانية، وتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف شخصيات مدنية، مشيرة إلى أن القوات الباكستانية صادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات خلال العملية.

الشرطة الباكستانية باكستان بلوشستان منظمة إرهابية محظورة
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