المحكمة الإدارية الفلسطينية تقرر وقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي

أصدرت المحكمة الإدارية الفلسطينية قراراً يقضي بوقف إضراب الأطباء في القطاع الصحي الحكومي.

وقالت وزارة الصحة إن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا بوقف إضراب الأطباء في القطاع الحكومي.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، جددت دعوتها لنقابة الأطباء إلى وقف الإضراب والعودة إلى العمل وتغليب المصلحة العامة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء شعبنا.

ودعت وزيرة الصحة في بيان صحفي، إلى تغليب لغة الحوار على الإضراب في القطاع الحكومي، مؤكدة أن المتضرر الوحيد هو المواطن الفلسطيني، مشيرة إلى أن أنه في حال وقوع أي ضرر أو الاشتباه به، فإن الاحتكام إلى القضاء الفلسطيني هو حق مكفول لكل المواطنين والمؤسسات والنقابات.