النيابة تصرح بدفن جثتي شقيقين توفيا اختناقًا أثناء تطهير "ترانش" بالشرقية

صرحت نيابة منيا القمح، اليوم الخميس، بدفن جثتي شقيقين لتوفيا اختناقا أثناء تطهير طرنش الصرف الصحى الخاص بمنزلهما.

كان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول" محمد ال ع " 27 سنة وشقيقه" طلعت " 45 سنة مقيمان قرية العقدة نطاق مركز منيا القمح متوفيان وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة المستشفى.

تبين من التحريات حدوث وفاتهما أثناء تطهير خزان الصرف الصحى الخاص بطرنش المنزل وحدثت إصابتهما التى أودت بحياتهما وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.