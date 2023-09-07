ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة ، منها السفينة OCEAN S و التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 168 متر وعرضها 26 متر القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 25520 طن من القمح لصالح القطاع الخاص ، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27583 طن تشمل : 4591 طن علف بنجر و 10705 طن كلينكر و 2150 طن رمل و 10137 طن بضائع متنوعة .

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39573 طن تشمل : 7000 طن سكر و 9318 طن خردة و 10378 طن قمح و 3093 طن حديد و 900 طن ذرة و 2800 طن زيت طعام و 6084 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1259 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 194 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3267 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 25947 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 236103 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5335 شاحنة .