إصابة 5 في حادث تصادم سيارتين بطريق بحيرة قارون

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق السياحي لبحيرة قارون أمام عزبة حمدي ووجود عدد من المصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين وجود 5 مصابين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.