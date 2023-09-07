«مياه سوهاج» تنفذ أنشطة توعوية لمواطني قرية الغريزات بمركز المراغة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عددًا من أنشطة التوعية لأهالي قرية الغريزات بمركز المراغة بسوهاج ضمن خطة الشركة في إعداد دراسات مأمونية الصرف الصحي.

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأن تلك الدراسات تستهدف توصيف وتقييم المخاطر التي تواجه إمدادات مياه الشرب، وتداول الصرف الصحي، ووضع محددات إزالة هذه المخاطر أو الحد منها ووضع قيود صارمة، وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تم إجراء استطلاع رأي للمواطنين وندوات توعوية، وحملة طرق أبواب لبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وتوعية المواطنين بكيفية التعامل الآمن مع شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه، وكذلك تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125، ومراكز خدمة العملاء.

كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.