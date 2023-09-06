استطلاع: ما يقارب 20 % من الأمريكيين يرون أن تغير المناخ قد يجبرهم على مغادرة منازلهم

أظهر استطلاع للرأي، اليوم /الأربعاء/، أن ما يقرب من 20 % من الأمريكيين يرون أن تغير المناخ قد يجبرهم على مغادرة منازلهم، حيث يشعر أمريكي واحد من بين كل خمسة، بالقلق من أن تغير المناخ؛ سيجعل من الصعب عليهم البقاء حيث يعيشون.

وأبرز الاستطلاع - الذي أجرته صحيفة "يو إس إيه توداي" وشركة"ابسوس" - أن المواقف تجاه تغير المناخ تختلف بشكل كبير حسب الموقع والطقس القاسي والانتماء السياسي.

ووجد الاستطلاع أن 23% من المشاركين قالوا إنهم إما يتفقون بقوة أو إلى حد ما مع العبارة القائلة بأن "البقاء في المنطقة التي يعيشون فيها حاليًا سيكون أكثر صعوبة بسبب تغير المناخ".

كما وافق أكثر من 2 من كل 3 أمريكيين (68%) على أن الظواهر الجوية المتطرفة ستصبح أكثر تواترا في المستقبل القريب، وفقا لنتائج الاستطلاع.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن الديمقراطيين (31 في المائة) كانوا أكثر عرضة بأكثر من الضعف من الجمهوريين (13 في المائة) للقول إن المخاوف بشأن تغير المناخ قد تجبرهم على مغادرة منازلهم.

وفي الغرب، الذي تعرض لحرائق الغابات والجفاف والأمطار الغزيرة في العام الماضي، قال 30 بالمائة إنهم يعتقدون أنه سيكون من الصعب البقاء في المنطقة.