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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس إندونيسيا يدعو أمريكا لتكون قوة إيجابية لاستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ

رئيس إندونيسيا، جوكو
رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو
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دعا رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة لتكون قوة إيجابية تضمن بقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ في حالة استقرار من خلال تعاون ملموس وشامل.

وقال ويدودو، خلال اجتماعه مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على هامش قمة آسيان الـ43، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية، "إنه من الضروري أن تقيم الآسيان والولايات المتحدة شراكة قوية ومستدامة لأن جنوب شرق آسيا منطقة واعدة للغاية".

وأضاف أنه من المتوقع أن تصبح جنوب شرق آسيا مركزا تجاريا دوليا بحلول عام 2045 وتساهم بنسبة 5.4 % في الناتج الإجمالي العالمي، موضحا أن الشراكة القوية والمستدامة لن تفيد الآسيان فحسب، بل الولايات المتحدة أيضًا.

وأكد رئيس إندونيسيا أن الشراكة لن تكون ممكنة إلا إذا كان هناك التزام قوي من كلا الطرفين بالحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

اندونيسيا جوكو ويدودو الولايات المتحدة
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