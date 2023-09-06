محمد صلاح ضمن 30 مرشحًا على جائزة الكرة الذهبية

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة، مساء اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين الأولى المرشحة لحصد جائزة الكرة الذهبية عن موسم 2022-2023.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح في القائمة الأولى من ضمن 30 لاعبًا يتنافسون على حصد الـ«بالون دور»، حيث جاء هداف ليفربول ضمن أول 5 لاعبين أعلنت عنهم المجلة الشهيرة من المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

ومن المنتظر، إعلان اللاعب بجائزة الكرة الذهبية خلال حفل يقام يوم 30 أكتوبر المقبل على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.

وتعتبر هذه المرة الثانية، التي يتم خلالها توزيع الجوائز بناءً على ما قدمه اللاعب في الموسم وليس في العام الميلادي.

وخلال حفل جوائز الكرة الذهبية، تمنح مجلة «فرانس فوتبول»، جائزة الكرة الذهبية للرجال ويتنافس عليها 30 مرشحًا، كما توجد جائزة الكرة الذهبية للسيدات ويتنافس عليها 30 لاعبة، بجانب جائزة ياشين (أفضل حارس مرمى) ويتصارع عليها 10 مرشحين، بالإضافة إلى جائزة كوبا (أفضل لاعب تحت 23 عاما)، ويتنافس عليها 10 مرشحين أيضًا.

وجاء محمد صلاح على رأس الأسماء الأولى المرشحة، التي أعلنتها المجلة الفرنسية، منذ قليل، قبل إعلان قائمة الـ30 لاعبًا كاملة.

وظهر المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد الإسباني السابق، مهاجم اتحاد جدة السعودي الحالي، حيث يعد آخر من توج بجائزة البالون دور وذلك في النسخة الماضية من جائزة الكرة الذهبية.

جائزة الكرة الذهبية

المرشحون على جائزة الكرة الذهبية

المصري محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

الكاميروني أندريه أونانا - مانشستر يونايتد الإنجليزي

الفرنسي كريم بنزيما - اتحاد جدة السعودي

الألماني جمال موسيالا - بايرن ميونخ الألماني

الكرواتي جوسكو جفارديول - مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعتلي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية بـ7 مرات، ويليه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي بـ5 جوائز.