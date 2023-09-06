المحكمة فى أحداث دار السلام: ضبط المتهمين من الأول للرابع متلبسين

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل، ورئيس النيابة معتز عبدالله، وأمانة سر محمد عبد السلام هلال، حيثيات الحكم علي 22 متهما في القضية لمعروفة إعلاميا بـ أحداث قسم السلام".

جاء بالحيثيات انه ثبت بتقرير إدارة الحريق والمفرقعات بتحقيق الأدلة الجنائية أن الحرزين المضبوطين عبارة عن ألعاب نارية منتجة للصوت وتحوي مادة (كلورات البوتاسيوم ومادة البارود الأسود) والتي تعد في حكم المفرقعات بالبنود أرقام 69، 75، 77 من قرار وزير الداخلية رقم ٢٢٢٥ لسنة ٢٠٠٧، وقد تم ضبط المتهمين من الأول للرابع متلبسين بارتكاب تلك الواقعة بمسرح الواقعة وتم ضبط باقي المتهمين بناء على إذن النيابة العامة.



والمحكوم بالسجن المشدد ٥ سنوات هم عليهم هم محمد أحمد صالح خليل، عبد اللطيف محمد أبو الحسن "وصحة اسمه عبد اللطيف أبو الحسن علي" ؛ ومحمد عبد الهادي عبد الفتاح، حسين عبد المنعم حسين علي، إسلام أحمد عبد الستار أحمد "وصحة اسمه إسلام أحمد عبد الساتر أحمد، حاتم علي السيد علي، ماجد حمدي عبد الله أحمد، أحمد محمد مخيمر عثمان، كريم محمد خميس علي، محمد صبحي أنور غنيم، محمود سامي محمود عبد الجواد، ياسر سيد إبراهيم سيد، مصطفى كامل محمود كامل، عمرو محمد أحمد إسماعيل، مؤمن إبراهيم عبد اللاه، حسام محمد حسن علي، محمد مصطفى محمد مصطفى، محمد سمير فوزي عبد الفتاح بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم.

وعاقبت المحكمه المتهمين مصطفى حسين عبد النبي حسن، أحمد حسين جلال أبو زيد، محمود محمد أبو سريع، محمود مصطفى محمد مصطفى بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليهم.