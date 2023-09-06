الشباب يعلن رحيل «كايزر» وتعيين مدرب الإسماعيلي السابق خلفًا له

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الأربعاء، إنهاء تعاقده مع الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد 41 يومًا من توليه المهمة.

أصدر نادي الشباب السعودي بيانًا رسميًا يعلن خلاله رحيل كايزر من منصبه، بعد فسخ تعاقده بالتراضي.

٠كان كايزر، تولى تدريب الشباب في يوليو الماضي خلفًا للإسباني فيسنتي مورينو الذي تولى تدريب فريق ألميريا الإسباني، قبل أن يرحل عن منصبه بعد أقل من شهرين فقط.

وقال النادي السعودي في بيانه: «أعلنت إدارة نادي الشباب المكلفة عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر وجهازه الفني المساعد بالتراضي بين الطرفين».

وكلفت إدارة النادي مدرب فريق درجة الشباب بالنادي، الأرجنتيني خوان براون وجهازه الفني المساعد لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق، لحين التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول.

وكان كايزر اشتكى في وقت سابق، من عدم تعاقد الشباب مع صفقات قوية جديدة، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجاري 2023-2024.

خوان براون صاحب الـ45 عامًا، سبق له تدريب الإسماعيلي الموسم الماضي واستمر مع الدراويش لـ6 مباريات فقط.

ويحتل الشباب، المركز السابع عشر قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بعدما فشل في تحقيق الفوز في أي من مبارياته الخمس التي لعبها في المسابقة حتى الآن.