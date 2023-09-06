القومي للإعاقة يشارك في المؤتمر العالمي للسكان والصحة لمناقشة التحديات التي تواجه ذوي الهمم

يشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فاعليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمقام بالعاصمة الإدارية والذي تستمر أنشطته حتى 8 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يعقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، غدا الخميس الموافق 7 سبتمبر، جلسة نقاشية ضمن فاعليات المؤتمر بعنوان "دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة "التحديات، والفرص" بهدف تبصير المجتمع الدولي والمحلي والعربي بالدور الذي يقوم به المجلس لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود الدولة المصرية في هذا الشأن، والتعرض إلى أهم التحديات التي يمكن أن تواجه تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبها، ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الجهد المبذول من الدولة المصرية في استضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعد إضافة حقيقية للدور المصري عالميا بعد النجاح الرائع الذي خرج به مؤتمر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ COP27 بشرم الشيخ، مشيرة إلى أن المجلس كانت له مشاركة مهمة في الإعداد لاستراتيجية الصحة والسكان خاصة في المكون الخاص بالإعاقة

وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن الجلسة النقاشية التي ينظمها المجلس غدا تتحدث عن جهود وأنشطة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وستقدم بشخصها استعراض هذه الجهود، كما تناقش الجلسة أيضًا جهود وزارة الصحة والسكان للحد من الإعاقة ويتحدث فيها الدكتورة هالة عبد الرحمن، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ممثلا عن وزارة الصحة والسكان، كما تناقش الجلسة التمكين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل ويتحدث فيها الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للصحة العلاجية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وتناقش الجلسة الشراكة الدولية لتعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ويتحدث فيها الدكتور ماجد جامع، مدير عام المشروعات بمؤسسة هانس زايدل الالمانية، وتتعرض الجلسة لموضوع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمبادرات والمشروعات القومية، ويتحدث فيها حنان عاطف محمد،إحدى خريجات مبادرة كن سفيرا للتنمية المستدامة.

وأضافت المشرف العام على المجلس، أن الجلسة ستناقش في محورها العام استعراض جهود المجلس الخاصة بالمنظومة الصحية في إقامة ورش توعوية عن الحق في الصحة والصحة الانجابية والرعاية الصحية والكشف والتدخل المبكر، وتناقش أيضا الخدمات المقدمة من الدولة ورصد الاحتياجات لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هذه الخدمات، هذا بجانب مناقشة الخصائص السكانية من منظور الاعاقة.

في سياق متصل أعربت المشرف العام على المجلس، عن سعادتها بأن يكون المجلس ممثلا في مثل هذه المحافل الدولية الأمر الذي من شأنه توضيح واستعراض جهود الدولة المصرية في دعم ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك إبراز الدور الحقيقي للشراكات التي يقوم بها المجلس لخدمة قضاياهم ودعم آليات تمكينهم.