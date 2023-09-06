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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنتي المكتبات المركزية والجامعية أون لاين

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
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عقد الدكتور  أحمد فرج  القاصد  رئيس جامعة المنوفية  إجتماع لجنتي المكتبة المركزية و المكتبات الجامعية الشهري ،بمشاركة  أعضاء اللجنة  online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية .


أشار  القاصد إلى أن اللجنتين استعرضتا الأنشطة والفعاليات التي قامت بها مكتبات كليات ومعاهد الجامعة  خلال شهر يوليو الماضي  ، كما تابعت اللجنتان  ماتم تنفيذه من قرارات   ومناقشة جدول أعمال الجلستين.

وأوضح القاصد  أنه تم  مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة لمكتبات الجامعة والمكتبة المركزية والرقمية والسمعية والبصرية وما تم إنجازه  من أعمال جرد المكتبات والإضافة الجديدة من الكتب والدوريات والموسوعات التي تم شرائها أو  إهدائها إلي بعض مكتبات الكليات خلال  شهر أغسطس  الماضي ، بالإضافة  إلي متابعة  ما تقدمه المكتبة الرقمية من خدمات  للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا .

الادارة العامة الدراسات العليا المكتبة المركزية جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية
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