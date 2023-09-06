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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تبدأ يناير المقبل.. «العمل» تنظم حملة إعلامية لتفعيل قنوات التواصل مع الشباب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن بدء تنفيذ الحملة الإعلامية لتوعية المواطنين بدور الوزارة و الخدمات التي تقدمها، مع مطلع شهر يناير المُقبل، والتركيز على بعض الملفات منها فرص العمل، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتعيين ذوي الهمم، والتدريب المهني، ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوعية الراغبين في العمل في الداخل والخارج بحقوقهم وواجباتهم، وكذلك حماية الشباب من الشائعات، والصفحات والرسائل الوهمية التي تخُص خدمات "الوزارة" المتنوعة وفي كافة المجالات.

وقال عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي، والمستشار الإعلامي لوزارة العمل أن هذه "الحملة"، تأتي في إطار الخطة والحملة التي أطلقها وزير العمل حسن شحاتة منذ أيام بتوعية الشباب بقيمة العمل، وأهمية تغيير ثقافتهم نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال اجتماع انعقد اليوم بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، بين فريق عمل الوزارة، بحضور ممثلي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية  برئاسة د. رشا عبدالباسط ،والادارة المركزية للتشغيل بالخارج ،والمكتب الاعلامي بالوزارة ،ومدير مشروع كونميجو وممثلي شركة «Axeer» المتخصصة في تنفيذ حملات التوعية..

وجاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن "الحملة الإعلامية" تتلخص في إنتاج وتصميم وتنفيذ محتوى رقمي يخدم أهداف الحملة، وينشرها على مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي ذات الصلة «تويتر، إنستجرام، فيسبوك، وقنوات بث،وتيك توك، وواتس آب، وشبكة Google الإعلانية"، ويتضمن المحتوى الرقمي مقاطع فيديو قصيرة ورسوم متحركة ورسوم بيانية وصور GIF وشعارات ‏الويب، وكذلك إنتاج مقاطع صوتية باللغة العربية بمتوسط 30 إلى 90 ثانية للتوزيع عبر الإعلانات الإذاعية وحملات واتس آب.
كما تتضمن تنظيم أيام توعوية من خلال العربات المتنقلة التابعة لوزارة العمل، في القرى، وأيضا إنتاج مواد توعية مثل الملصقات والنشرات الخاصة بالأحداث والكتيبات لنشر الرسائل الرئيسية لزيادة الوعي بحقوق العمال والتوظيف العادل، ورصد وتحليل التغطية من خلال التقارير السردية الشاملة التي تحتوي على مؤشرات الأداء الرئيسية KPI وتعديل خطة التنفيذ وفقا لذلك.

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